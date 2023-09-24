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Wanhaber / Mehmet Salih GİYCİ

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık tarafından ortak yapılan basın açıklamasında Van’ın ulaşım sorunu gündeme taşındı.

Yapılan ortak açıklamada; “Van son yıllarda şehir içi ve şehirlerarası ulaşım konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayan bir kent haline dönmüştür. Yıllardır bitirilemeyen çevreyolu, alternatif yolların olmaması, bazı yerlerde trafik ışıklarının fazla olması ve otopark sorunu şehir içi trafiğin özellikle bazı saatlerde çileye dönüşmesine neden olmaktadır” denildi.

“YENİ BİR OTOGAR YAPILMALIDIR”

Van otogarının ihtiyaca cevap veremediği kaydedilen açıklamada; “Van şehirlerarası ulaşımın başlangıç noktası olan otogar 50 yıldan fazla süredir hizmet vermektedir. Türkiye’nin en eski otogarlarından biridir, ihtiyacı karşılayamamaktadır, mutlaka yeni ve modern bir otogar yapılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

ÇEVRE YOLU

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık’ın değindiği bir diğer konu ise çevre yolu konusu oldu. Açıklamada; “Bulunduğu güzergâh ve arazi yapısıyla 41 km gibi kısa bir yol olması nedeniyle bitirilmesi çok kısa sürmesi gereken yol Türkiye’nin yapımı en uzun süren çevreyolu olarak tarihe geçmiştir” vurgusu yapıldı.

OTOPARK SORUNU

Basın toplantısında gündeme taşınan bir diğer konu da otopark sorunu oldu. Ortak açıklamada; “Şehir içi trafiğin bir diğer nedeni otopark sorunudur. Mısır çarşısı yanına yapılan otopark daha sonra AVM’ye dönüştürülmüş ve hali hazırda kullanılmayan bir yapı olarak karşımızda durmaktadır. Bu konuda mutlaka müsebbiplerin hesap vermesi gereklidir. Şehir içinde bazı bölgelerde ve kampüs yolunda mutlaka trafik ışıkları gözden geçirilmelidir. Van şehir içi trafiği için alternatif olarak tramvay veya metro konusunda hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Türkiye’nin en büyük gölüne sahip olmasına rağmen Van şehrinde bir türlü deniz ulaşımı konusunda harekete geçmemiştir. Edremit İskele, İskele Kampüs, Edremit Kampüs karşılıklı deniz otobüsleri konulmalıdır” denildi.

ŞEHİRLER ARASI YOLLARIN DURUMU

Ortak açıklamada şöyle denildi; “Van Siirt ve Şırnak’la sadece harita üzerinde komşudur. Van Pervari, Şırnak, Habur karayolu da yine uzun yıllardır bitirilemeyen şehirlerarası yol olarak önümüzde durmaktadır. Van Güzeldere geçidi de bir türlü bitirilmeyen bir tünel olarak yine Van’da tamamlanamayan işler arasında yerini almıştır. Van - Tatvan arasında bulunan Kuskunkıran tüneli hala tek tüptür, defalarca söz verildiği halde gidiş dönüş olarak ayrılmamış durumdadır.”

HAVA YOLU VE DEMİR YOLU

Açıklamada, hava yolu ve demir yoluna ilişkin olarak da; “Van şehirlerarası ulaşım için hava ulaşımı konusunda da mağdur edilmiş durumdadır. Uçak sefer sayıları yetersiz, uçak fiyatları pahalı, kısaca uçak yok, uçak bulsak bilet yok, bilet bulsak fiyat çok yüksektir. Van demiryolu ulaşımı konusunda da mağdurdur. Mutlaka demiryolu bir alternatif hale getirilmelidir ve hızlı tren konusunda harekete geçilmelidir. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Van İl Başkanlıkları olarak buradan yetkilileri çağrıda bulunuyoruz. Van’ın şehir içi ve şehirlerarası ulaşım sorununun çözümü için alternatif yollar ve alternatif ulaşım araçları konusunda mutlaka topyekün harekete geçilmelidir” denildi.