Hükümetten Henüz Bir Açıklama Yok

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyeleri ödemeleri, emekliler arasında endişe yaratmaya başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere bu yıl 29 Ekim'de ikramiye karşılığında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığını duyurdu. Karakaş, önceki yıl yapılan yüksek refah artışlarının ardından emeklilerin şikayetlerinin arttığını, dolayısıyla bu yıl benzer bir ikramiyenin verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca ikramiyelerin Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinden farklı olarak tek seferlik yapıldığını vurguladı.



2024 yılı için emekli ikramiyesinin yeni için bir kanunun çıkarılmasının şart olduğunu ifade eden Karakaş, şu ana kadar böyle bir düzenlemenin uyarı gelmediğini belirtti. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kazançlarının aksamaması adına bu tür ödemelere mesafeli güvencenin ölçüsünün çizen uzman, emeklilerin umutlarını kaybetmemesi ama mevcut durumda olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti.