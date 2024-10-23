Milyonlarca emeklinin gözü 29 Ekim hakkında verilecek kararda. 29 Ekim günü emeklilere özel bir ikramiye yatırılacak mı merak ediliyor? 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere bir defaya mahsus 5.000 TL ikramiye ödenmişti.

29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi?

2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5.000 TL ikramiye ödenmişti. Ancak 2024 yılında benzer bir ikramiye ödemesi yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ödemenin özel bir duruma dayandığını ve bu yıl tekrarlanmasının planlanmadığını açıklamışt]. Dolayısıyla, 29 Ekim 2024'te emeklilere 5.000 TL ikramiye yatırılması söz konusu değil.

2023 yılında yapılan ikramiye ödemesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak yapılmıştı ve emekliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak, 2024 yılında benzer bir ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu tür özel ödemelerin belirli koşullar altında ve özel durumlar için yapıldığını belirterek, 2024 yılı için böyle bir planlamanın olmadığını açıklamıştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz ise, geçen yıl verilen bu ikramiyenin devam ettirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Tokgöz, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi adına bu tür desteklerin önemli olduğunu vurgulamıştı.

Ancak hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar doğrultusunda, 29 Ekim 2024 tarihinde emeklilere herhangi bir ikramiye ödemesi yapılmayacağı kesinleşmiş durumda. Bu durum, emekliler arasında hayal kırıklığı yaratmış olsa da, şu an için resmi bir değişiklik veya yeni bir karar bulunmamaktadır.