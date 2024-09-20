Van Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Müdür Tosun’un Bahçesaray’a bu yatırımın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiği belirtilerek, “Müdür Tosun, taşınma sürecinde fedakarca çalışan, hizmet başkanlarımıza, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Özcan'a, Hastane Müdürü Nalan Kara Orhan'a ve emeği geçen bütün personellerimize teşekkür etti.

Yeni yerimizde, güler yüzlü personellerimizle Bahçesaraylı vatandaşlarımıza hizmete hazır durumda olduklarını vurgulayan Müdür Tosun, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Özcan'a, Hastane Müdürü Nalan Kara Orhan'a ve emeği geçen bütün personellerimize teşekkür etti. Tosun; yeni yerimizde, güler yüzlü personellerimizle Bahçesaraylı vatandaşlarımıza hizmete hazır durumda olduklarını vurguladı” paylaşımı yapıldı.