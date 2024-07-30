Güncel nüfus projeksiyonu; doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak oluşturuldu.

ANA SENARYOYA GÖRE NÜFUSUMUZUN 2100 YILINDA 77 MİLYONUN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Buna göre 2023 yılsonu verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusu 2030 yılına gelindiğinde 88 milyon 188 bin 221, nüfusun 2050 yılında 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülürken 2100 yılına gelindiğinde ülke nüfusunun 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

VAN 2030 YILI PROJEKSİYONU

Yenilenen nüfus gösterimi verilerine göre güncel nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olan Van’ın 2030 yılına gelindiğinde nüfusunun binde 3,0 oranında gerilemesi bekleniyor.

2024 yılı sonunda 1 milyon 125 bin 376 kişiye gerilemesi beklenen Van nüfusunun, 2025 yılında 1 milyon 122 bin 636 kişiye, 2026 yılında 1 milyon 119 bin 602 kişiye, 2027 yılında 1 milyon 116 bin 234 kişiye, 2028 yılında 1 milyon 112 bin 506 kişiye, 2029 yılında 1 milyon 108 bin 477 kişiye, 2030 yılında ise 1 milyon 104 bin 161 kişiye gerilemesi öngörülüyor.