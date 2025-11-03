Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.

Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

YENİ HARÇ, VERGİ VE ÖDEMELER

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 yeni ücretler şöyle yansıyacak:

Yemek kartı ücreti: 240 TL → 301,18 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.241 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.254,9 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.363 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 7.125 TL

3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 10.039 TL

10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 14.148 TL

Ulaşım istisnası: 126 TL → 158 TL

Kira gelir vergisi istisnası: 47.000 TL → 58.980 TL

Silah taşıma ruhsatı: 158.000 TL → 198.274 TL

Binek otomobil gider sınırı (kiralık): 45.510 TL → 57.110 TL

Binek otomobil gider sınırı (satın alınan): 990.000 TL → 1.242.351 TL

Beyan sınırı: 330.000 TL → 414.117 TL

Fatura düzenleme sınırı: 9.900 TL → 12.423 TL

KDV iadelerinde alt sınır: 130.700 TL → 164.015 TL

ÖTV (engelli araç bedel sınırı): 2.290.200 TL → 2.873.972 T.