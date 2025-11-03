Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda 2026 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belirlenmiş oldu.

Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.

Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları, bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

Bununla birlikte, cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt bedeline de yine aynı oranda zam gelecek.

2026 IMEI KAYIT HARCI NE KADAR

2025 yılında 45 bin 614 TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 25,49 zamlanacak ve 57 bin 240 TL'ye yükselecek.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL

2024 - 31 bin 692 TL

2025 - 45 bin 614 TL

2026 - 57 bin 240 TL