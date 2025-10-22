Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişini değerlendirmek için toplandı. Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, toplantıda komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri masaya yatırıldı. İşçi tarafı, komisyonda hükümet ve işveren temsilcilerinin 10’a 5’lik çoğunluğuna itiraz ederken, Aralık 2025’te başlayacak asgari ücret pazarlıkları için hazırlıklar hız kazandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Mevcut durumda asgari ücret, brüt 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor.

Asgari ücret zammı neden önemli?

Asgari ücret, sadece çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da doğrudan etkiliyor. Türkiye’de 7 milyondan fazla çalışan asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bu nedenle, 2026 zammı milyonlarca kişi için kritik bir öneme sahip.

2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Ekonomistler ve uzmanlar, 2026 asgari ücret zammının %28 ile %35 arasında olacağı görüşünde birleşiyor.

İşte öne çıkan zam senaryoları ve tahmini rakamlar:

%28 zam: Net asgari ücret 28.294 TL, brüt 33.287 TL olacak.

%35 zam: Net asgari ücret 29.841 TL, brüt 35.107 TL olacak.

%40 zam: Net asgari ücret 30.946 TL, brüt 36.408 TL olacak.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025’te resmi görüşmelere başlayacak. Taraflar, ekonomik veriler, enflasyon oranları ve yaşam maliyetlerini dikkate alarak nihai rakamı belirleyecek. Çalışanlar, alım gücünü artıracak bir zam beklentisi içinde.