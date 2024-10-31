Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile hacı adayları katıldı. Erbaş, Orta Doğu'da, 1 asra yakın zamandır devam eden işgal girişimleriyle katliamlar yaşandığını belirterek, “Mescid-i Aksa'ya suikastlar düzenlenmekte, haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistin halkı görülmemiş bir zulümle, topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır.

Bütün bu acı ve gözyaşını dindirmenin, dökülen kanın ve çiğnenen insan onurunun önüne geçmenin yolu ise Müslümanların İslam'ın öğrettiği şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde hareket etmelerinden geçmektedir. Bu katliamları durdurmanın yegane yolu; ümmeti ayrılığa, fitneye, tefrikaya sürükleyen her türlü düşünce ve davranıştan uzak durarak, İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri etrafında kenetlenmek ve hep beraber zalimlere karşı mücadele etmektir" dedi.

'HER BİRİNİZİN YÜZÜNDEKİ SEVİNÇ DE HÜZÜN DE ÇOK DEĞERLİDİR'

Erbaş, kura çekilişinde sevinç, coşku ve heyecanın aynı anda yaşandığını belirterek, "Biliyoruz ki sizinle beraber yüzbinlerce mümin kardeşimizin kalbi, kutsal beldelere duyduğu özlemle atıyor ve kurada adını görmek için heyecanla bekliyor. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak sizlerin bu heyecanına eşlik ediyor, ortak oluyoruz. Birazdan çekilecek kura ile önümüzdeki hac mevsiminde bu kutlu yolculuğa çıkacak kardeşlerimiz belirlenecek.

Bu bağlamda şu hususu özellikle dikkatlerinize sunmak isterim. Kura sonucu ne olursa olsun, her birinizin yüzündeki sevinç de hüzün de çok değerlidir. Bu duygularınız Allah katında çok kıymetlidir. Zira müminler olarak bizim sevincimiz de hüznümüz de imanımızdandır. Amellerimize anlam katan, onları değerli kılan da imanımızdır, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Sizler hac için müracaat ederek ve kuraya girerek bu niyetinizi, samimiyetinizi gösterdiniz. Kura sonucu ne olursa olsun gayemiz, daima Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Yani sevincimiz de üzüntümüz de bizi Rabb'imize yaklaştırmalıdır. Dolayısıyla niyetimizi, sabrımızı, samimiyetimizi ve duamızı canlı tuttuğunuz müddetçe Allah'ın rahmeti, inayeti ve mağfireti bizimle olacaktır" diye konuştu.

'KURAYA GİRECEK SAYI 1 MİLYON 849 BİN 584'

Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942'dir. Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır.

Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Elbette bu ibadeti ifa etmek için yıllar öncesinden müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının farkındayız. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti, ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu avantajı bir an önce kullanabilmek için zamanında ya da daha önceden hacca müracaat etmek gerekiyor" dedi.

Erbaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilişi başlatıldı. Hacı adayları sonuçlarını, saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek.