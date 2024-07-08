2024 Temmuz ayı için kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda %65,07 olarak belirlendi. Bu yeni oran, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin yenilenmesinde esas alınacak. İşte detaylar:

Kira Artışının Hesaplanması ve Örnekler

Örneğin, mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir kiracı için hesaplama şu şekilde olacak:

Mevcut Kira Bedeli: 15.000 TL

15.000 TL Artış Oranı: %65,07

%65,07 Kira Artış Tutarı: 9.760 TL

9.760 TL Yeni Kira Bedeli: 24.760 TL

Yüzde 25 Zam Sınırlamasının Sonlanması

Son iki yıldır uygulanan yüzde 25 kira zammı sınırlaması, Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Artık kira artışları TÜFE'nin belirlediği oranlar doğrultusunda yapılacak. Önceki sınırlama altında kalan kiracılar için yeni dönemde artışlar farklı bir şekilde hesaplanacak.

Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Önemli Bilgiler

Kira artışlarının belirlenmesi, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir mesele olarak öne çıkıyor. Yüksek enflasyon ortamında kiraların artması, kiracıların bütçe planlamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olurken, ev sahipleri için ise gelirlerini koruma ve ayarlama fırsatı sunuyor.