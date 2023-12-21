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2023 yılını geride bırakıyoruz.

Bu yıl biterken bazı yeniliklerin 2024 yılında hayatımıza dahil olacağı açıklandı.

Konut düzenlemelerinden, restoran ve kafelere varana kadar 5 yenilik, 2024 yılında vatandaşların gündeminde olacak.

Bu yenilikler, vatandaşların hayatlarına bazı kolaylıklar da sağlayacak.

Özellikle fahiş fiyat artışlarının ve vatandaşların kandırılmaması için restoran ve kafelerin girişlerine fiyat listesi konulacak.

İşte detaylar...

Konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesi

1- Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

Yolcu otobüslerine araç takip cihazı

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak.

Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Restoran ve kafelerde fiyat listeleri giriş kapısında yer alacak

4- Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

5- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.