Tören Paris'te Gerçekleşti

UEFA ve France Football işbirliğiyle gerçekleştirilen bu prestijli etkinlik, yıldız futbolcuları bir araya getirerek heyecan dolu anlara sahne oldu.

Rodri Tarih Yazdı

İspanyol futbolcu Rodri, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferinin yanı sıra Manchester City ile Premier Lig'deki başarısını taçlandırarak Altın Top ödülünü kazandı. Bu ödül, Rodri'nin 1960'ta Luis Suarez Miramontes'ten sonra Ballon d'Or’u kazanan ilk İspanyol futbolcu olmasını sağladı ve tarihe adını yazdırdı.

Diğer Ödüller Sahiplerini Buldu

Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülüne ise Aitana Bonmati, üst üste ikinci kez layık görüldü. Ayrıca, genç yetenek Lamine Yamal, yılın en iyi genç futbolcusu seçilirken, Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer aldı. Yılın teknik direktörleri arasında Carlo Ancelotti ve Emma Hayes öne çıkarken, yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid'e, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.