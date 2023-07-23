Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Merkezi

Etkinliğin bugünkü etabında profesyonel yüzücüler, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölünün serin sularında yüzdü.

Van Gölü'nün tanıtılması, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen Van Denizi Yüzme Festivali, 19 Temmuz’da mikroyalitlere yapılan dalışla başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinin desteklediği festival, her gün Van Gölünün ayrı bir noktasında yapılan farkındalık etkinlikleri ile devam ediyor.

Bugün ise Türkiye’nin birçok ilinden gelen doğaseverler, Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölünde bir araya geldiler.

Öğlen saatlerinde Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla Krater Gölüne gelen yüzücü ve doğaseverler güvenlik önlemleri altında göle girdiler. Burada bir süre yüzen yüzücüler masmavi sularda renkli görüntüler oluşturdu.

Festivale katılmak için İzmir'den geldiğini belirten yüzücü Servet Ateş, festivali organize eden Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "İzmir'den geldim. Festival çok güzeldi. Bizler Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Van Gölü Havzasının güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Nemrut Krater Gölü'nün güzelliği ve doğası da adeta bizleri büyüledi. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Festivale Ankara'dan ailece katıldıklarını belirten Ahmet Yıldız ise ilk günden bu yana Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşların misafirperverliklerinden çok memnun olduklarını belirterek Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival yarın Akdamar Adası'nda yapılacak yüzme etkinliği ile sona erecek.