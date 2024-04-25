AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin de mücadele ettiği ve şampiyon olamaması durumunda play-off’lara 3. turdan katılması kesinleşen play-off’lara ilişkin müsabakaların oynanacağı tarihler belirlendi.

TFF sayfasında yer alan bilgilere göre TFF 2. Lig play-off’larda 1. Tur 9 Mayıs 2024 Perşembe günü oynanacak.

2. tur 1. maçların 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü oynanacağı 2. Lig play-offlar’da 2. tur 2. maçlar ise 17 Mayıs 2024 Cuma günü oynanacak.

Play-off takvimine göre 3. tur 1. maçlar 22 Mayıs 2024 Çarşamba, 3. tur 2. maçlar ise 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü oynanacak.

Play-off finali ise 2 Haziran 2024 Pazar günü oynanacak. Final merkezi daha sonra ilan edilecek.