Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hazırlanan ve toplam 1.956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15’inci İyilik Gemisi ile Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen; 15 gemi seferi, 14 uçak seferi, yerelden temin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) iş birliği ile Gazze’ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 96.131 tona ulaştı. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA