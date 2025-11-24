Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla atamaları yapılan öğretmenlerin Külliye'deki törende mutluluktan ağladıkları görüldü.

Atamaları açıklamadan önce kısa bir konuşma da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün aynı zamanda bir başka mutluluğu da hep birlikte yaşıyor ve tanıklık ediyoruz. Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız.

Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır.

İnşallah bir ömür boyu aşkla, şevkle, tutkuyla, samimiyetle mesleklerini icra edeceklerine inandığım genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Görevlerinin kendilerine, öğrencilerine ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı atamadan önce yaptığı konuşmada şöyle devam etti;

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZA 2026'DA 1 TRİLYON 944 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI"

2002’de Milli Eğitim Bakanlığımız, merkezi yönetim bütçesi içinde dördüncü sıradaydı. 2003’ten itibaren eğitime birinci sırayı tahsis ettik. 2026 bütçesinde de bu önceliği aynen koruduk. Milli Eğitim Bakanlığımıza 2026’da 1 trilyon 944 milyar lira kaynak ayrıldı. Az önce dinledik, "İlim, ilim bilmektir. İlim, kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, sadece okumaktır." Öyleyse bu, öyle rastgele olmuyor. Gerekli desteği en üst seviyede ilme, eğitim-öğretime ayırmak durumundayız.

Ve bu dönemde derslik sayımız 343 bindi. Bugün 616 bine yükseldi. Özel okullar dahil edildiğinde bu rakam 754 bine yaklaşıyor. Yani bizden evvel yapılan derslik sayısının iki katını, sadece 23 senede ülkemize kazandırmanın kıvancını yaşıyoruz.

"2002’DEN BU YANA 821 BİN 360 ÖĞRETMENİN ATAMASINI YAPTIK"

Okullarımızda görev yapan öğretmen sayısında da ciddi artışlar oldu. 2002’den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık.

Şu an resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8’i bizim dönemimizde atandı.

Öğretmen olmazsa öğrenciyi kim yetiştirecek? Buna gereken ehemmiyeti, önemi vermemiz gerekiyordu. İşte bunu biz verdik. Bu büyük dönüşüm, sınıfların içinde de somut şekilde hissediliyor.

YAPILAN ÇALIŞMALARI SAYILARLA PAYLAŞTI

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da aynı şekilde değişti: İlköğretimde 28’den 15’e, orta öğretimde 18’den 11’e düştü. Söylediğim gibi, biz 70–80 kişilik kalabalık sınıflarda eğitim almıştık; şimdi evlatlarımız, ifade ettiğim gibi, 20–25 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim görüyor.

Değerli arkadaşlar, okullaşma oranlarında da örnek bir tabloya sahibiz. Beş yaşta okul öncesi net okullaşma oranımız yüzde 11,7’den yüzde 82,53’e çıktı.

İlk öğretimde yüzde 91’den yüzde 96’ya, orta öğretimde yüzde 50,57’den yüzde 82,85’e geldik. 6–14 yaş grubunda yüzde 99’luk okullaşma oranı ile OECD ortalaması olan yüzde 98’in üzerine çıktık. 15–19 yaş grubunda okullaşma oranımızı 2023 itibariyle yüzde 79’a taşıyarak, OECD ortalaması olan yüzde 84’e yaklaştırmış bulunuyoruz.

Fatih Projesi kapsamında, 2025 sonu itibariyle etkileşimli tahta kurulmuş derslik sayımız 668 bine ulaşacaktır. Öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarında da önemli iyileştirmelere gittik.

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

MEB, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını genellikle iki ana resmi kanal üzerinden eş zamanlı olarak ilan etmektedir. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Resmi İnternet Sitesi

MEB, atama sonuçları için özel bir sorgulama ekranı yayımlamaktadır.

Adım 1: MEB'in resmi internet sitesine (meb.gov.tr) giriş yapın.

Adım 2: Ana sayfada yer alan "Duyurular" veya "Personel Genel Müdürlüğü" bölümünü kontrol edin.

Adım 3: "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı" bağlantısına tıklayın.

Adım 4: Açılan ekranda istenen T.C. Kimlik Numarası ve diğer kimlik doğrulama bilgilerini (genellikle doğrulama kodu veya doğum tarihi) eksiksiz girerek sorgulama işlemini tamamlayın.

2. E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SORGULAMA

e-Devlet, kamu hizmetlerine erişimin en güvenilir ve hızlı yollarından biridir.

Adım 1: e-Devlet kapısına (turkiye.gov.tr) girerek T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Adım 2: Arama çubuğuna "Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları" yazarak ilgili hizmeti arayın.

Adım 3: "Milli Eğitim Bakanlığı / Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama" hizmetine tıklayın.

Adım 4: Bu ekranda, atama sonucu doğrudan listelenecek veya sorgulama ekranına yönlendirileceksiniz.

15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama tarihi de belli oldu.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.