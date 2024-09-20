Üsküdar ve Kadıköy'de Uzun Kuyruklar Oluştu

Gece saatlerinden itibaren telefon alabilmek için mağaza önlerinde toplanan kalabalık, sabah 07:00 itibarıyla bekleyişlerine başladı yeni modelin fiyatı, 65 bin TL'den başlayarak 120 bin TL'ye kadar yükseliyor ve bu da tüketiciler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Uzun kuyruklar, telefonun teknolojik özellikleri kadar yüksek fiyatı nedeniyle de dikkat çekiyor; zira bu fiyat aralığı, çoğu insan için alışılmışın çok üzerinde.

Bekleyişin Zorluğu ve Sabırsızlık

Ali Zaman adında bir kullanıcı, 16 Pro Max modelini almak için 179. sırada beklediğini belirtiyor. Zeytinburnu'ndan gece saat 23:30'dan beri burada olduğunu ifade eden Zaman, her yıl aynı tarihlerde bu heyecana tanık olduklarını dile getiriyor. Bu durum, yeni teknoloji meraklılarının ne denli sabırsız olduğunu gözler önüne seriyor.

Yılda Bir Kez Yaşanan Bu Gelenek

Her yıl, yeni iPhone modellerinin tanıtımı ile birlikte aynı manzaraların yaşanması, İstanbul'da bir gelenek haline gelmiş durumda. Kullanıcılar, sadece telefonun teknik özellikleri için değil, aynı zamanda bu sıranın oluşturduğu sosyal atmosfer için de mağaza önlerinde toplanıyor.

Gelecek Yıllar İçin Beklentiler

Yeni iPhone’un getirdiği bu heyecan, önümüzdeki yıllarda da sürecek gibi görünüyor. Teknoloji meraklıları, her yeni model için gece yarısı kuyruklara girme geleneğini sürdürecek ve bu durum, sadece bir ürün alma çabası değil, aynı zamanda bir sosyal etkinlik haline dönüşecek.