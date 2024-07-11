Gemz günlük kombo 11 Temmuz araştırıldı. Oyun severlerin dört gözle beklediği 11 Temmuz Gemz kombo kartları belli oldu. Telegram oyunu olan GemZ günlük kombo kartları oyuncular tarafından analiz edilmeye başladı. Peki, Gemz günlük kombo nasıl girilir? İşte Gemz daily combo 11 Temmuz 2024..

Çok sayıda oyuncunun merak ettiği Gemz günlük kombo 11 Temmuz belli oldu. Telegram oyunları arasında şu an en popülerlerinden olan Gemz daily combo açığa çıktı. 11 Temmuz Perşembe günü oyuna giriş yapan kullanıcılar ödülleri toplamaya başladı. Telegram kullanıcılarının dört gözle beklediği Gemz günlük kombo kartları toplayan oyuncular maceraya daldı. Günlük 5.000.000 jeton fırsatı veren Gemz daily combo şifre girmeyi unutmayın. Peki, Gemz günlük kombo nasıl girilir? İşte Gemz günlük kombo kartları 11 Temmuz 2024..

11 TEMMUZ 2024 GEMZ DAILY KOMBO

11 Temmuz Gemz daily combo belli oldu. Telegram platformunda oynanan en ünlü oyunlardan olan GemZ parolası verildi. 8 Temmuz Pazartesi günü Gemz dünyasına giriş yapan kullanıcılar günlük şifre ile kombo kartlarını topladı. GemZ 5.000.000 coin kazanmak içi İşte Gemz günlük kartlar..

-EAR PROTECTION

-ETHEREUM MERGE

-O2TANK

GEMZ DAILY COMBO NASIL GİRİLİR?

Telegram uygulamasından Gemz butununa tıklayın. "Şimdi Oyna" butonuna tıklayın. Oyun yüklenince "Mine" butonuna tıklayın.

"Kartlar" butonuna tıklayıp "Al" seçeneğine basıp ödüllerinizi toplayın.

İşlem tamamlandığında ödüller hesabınıza yüklenecek. Doğru kartı seçtiğinizde ekranda "Tebrikler" mesajı göreceksiniz. Ödülleri başarıyla alırsanız 5.000.000 jeton kazanacaksınız.