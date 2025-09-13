Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresine yönelik tartışmalara da değindi.

"ŞİKAYETLER GELİYOR"

Bakan Tekin, gittikleri her yerde 12 yıllık eğitim süresinin uzun olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirterek "Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle. Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar" dedi.

"UZUN BİR SÜREÇ, DURUMA BAKACAĞIZ"

Hakan Çelik'in "Bu konuda sizin düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Tekin, "12 yıllık eğitim uzun bir süreç, bu konudaki tartışmaları izliyoruz, duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE VURGU

Kız çocuklarının eğitime katılımına da değinen Tekin, bu oranın %98'e kadar yükseldiğini söyledi. "Sadece kız çocuk değil, bütün çocuklar eğitime başlasın diyoruz. Kız çocuklarımız için tüm tedbirleri alıyoruz" diyen Bakan Tekin, ortaöğretimde çocuğunu karma eğitime göndermek istemeyen ailelere seçenek sunduklarını da belirtti.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satırbaşları;

"Okul idaresine gittiği zaman velimiz, zaten kaydınız orda. Sizden orda bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıklı bir açıklaması yok. Çocuk zaten kayıtlı. Sizden para isterlerse bize şikayet edin.

Okul müdürlüklerinin bir hesabı yok, okul aile birliklerinin banka hesapları var. Veliler okula katkıda bulunmak isteyebilir, bunu da sınırlandıramayız. Özel okula çocuğunu gönderen velilerden şunu istihram ediyorum. Bizim ders kitaplarının kullanılmasını lütfen istirham etsinler. Özel okullar da bizim ders kitaplarının kullanılıp kullanılmamasını denetleyecek. Okul kapatmaya kadar cezası var.

"VELİLER MUTLAKA BİZİM KİTAPLARI KULLANMALI"

Veliler liselere geçiş ve üniversiteye geçişe çocukları iyi hazırlansın istiyorlarsa mutlaka bizim kitapları kullanmalı. Özel okullarda devletin verdiği ders kitabının adıyla başka bir kitap satamazlar. Bu yönetmeliğe aykırıdır. Bunu zorunlu olarak satan özel okullara gereğini yine yaparız. Özel okul eğitim ücretlerini denetleyebiliyoruz. Kırtasiye, kıyafet ve yemek... Bu işlemleri veliler bankalar üzerinden yaparsa bu konularda fahiş fiyat olup olmadığını denetleyebiliriz. Servisler konusunda şikayetler arttı. Ama biz fiyat belirleme konusunda yetkili değiliz. Belediyelerin domine ettiği UKOME servis ücretlerini belirliyor.

"100 ÖĞRENCİDEN 92 TANESİ DEVLET OKULUNA GİDİYOR"

Ekonomik durumdan bağımsız olarak bütün çocuklarımızı evine en yakın devlet okulu ile ilişkilendiriyoruz. Çocuğumuzu özel okula göndermek bir tercih. Hiçbir okulu özel okula göndermeye mecbur bırakmıyoruz. Yüzde 7'si özel okula gidiyor. Bu çok düşük. 100 öğrenciden 92 tanesi devlet okuluna gidiyor. 6-7'si özel okula gidiyor.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA 'MÜLAKAT' POLEMİĞİ

Bu yıl son mülakatları yaptık mülakatlar bitti. Mülakatlara itiraz eden kişilere tavsiyem hemen itiraz dilekçesi versinler. Ben dahil mülakatı yapan kişiler önceden bilinmiyor Önlemlere rağmen haksızlık olduğunu düşünen dava açsın."