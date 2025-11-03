Göç yolculuklarını sürdüren küçük sakarca kazları, Van'ın doğusunda yer alan 114 kilometrekare yüzey alanı ve bin 808 rakımı ile Erçek Gölü'nde mola verdi. Her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl, son günlerde sakarca kazlarının zarif görüntüleriyle renkleniyor.

Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısı Erçek Gölü havzasında varlığını sürdürmektedir. Sadece yerel türler değil ayrıca Flamingolar gibi göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanı olan zengin bir doğal ortam ve doğal bir kuş cennetidir.

"Zorlu göçün durağı Erçek Gölü"

Kış aylarını sıcak güney bölgelerde geçiren ve üremek için kuzeye doğru ilerleyen küçük sakarcalar, binlerce kilometrelik göç rotalarında beslenme ve dinlenme ihtiyacı duyuyor. Erçek Gölü'nün zengin biyoçeşitliliği, özellikle de yeterli besin kaynağı sunması, bu narin göçmenler için ideal bir mola yeri sunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiğini ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ekolojik denge ve doğal hayatın devamı için kurumlarla iş birliği yaparak doğal hayatın yaban hayvanlarının ve yabani hayatın devam etmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu vesileyle Van Gölü havzasında sulak alanların zengin olması münasebetiyle çok birçok türü de sulak hayvanı, hem yerleşik hem de göçmen kuşlar buradan gelip bize selam verip ondan sonra geçmekte. Yaz mevsiminde Allı turnaları görürken şimdi kasım ayında ise kazları da görmek de mümkün oldu. Kışın buraya kışlamaya gelen ya da göç yolunda dinlenmek isteyen burayı dinlenme tesisi gibi kullanan hayvanlar mevcut. Ama şimdi Erçek Gölü'nde, Van Gölü'nün sulak alanında sakarca kazlarını görmek mümkün. Çok sayıda gelirler. Her sene sayıları artarak geliyor.

Eğer biz buraları bozmazsak, buralardaki güvenliği ve gıdayı ortadan kaldırmazsak, güvenliği sağlarsak artık kazlar da kış ayında Van Gölü havzasında bulunan ördeklerimizi, su tavuklarımızı, diğer türlerimizi görürken bunların içerisinde göçmen olarak bize gelip giden kuşlardan da sakarca kazlarını sıkça göreceğiz" dedi.

"Her yok oluş, her kayıp yeni bir hayatın başlangıcıdır"

Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü havzası elinde bulunan doğal mirasını yok etmez, bunu gelecek nesillere aktarırsak ya da bu çalışmalara devam eder, korunan alanları arttırırsak, korunan alanlarda güvenliği sağlarsak bu ses güvenliği de olabilir. Yol güvenliği de olabilir. Gıda güvenliği de olabilir. Bu güvenliği sağlarsak artık hayvanları araştırmak için çok fazla mesai harcamaya gerek yok. Hem üreme yerlerini, hem beslenme yerlerini buraya yaparlar. 250'den fazla olan kuş türü sayımız, yaban hayvanları sayımız 300'e çıkar.

Sulak kalanları yok etmemek şartıyla gelecek nesillere gıda ve güvenliği artırdığımız zaman sakarca kazları gibi eskiden gelen pelikanlardan tutun Allı turnalardan, ördeklerden, leyleklerden her tür hayvanı görmek mümkün olacak. Her yok oluş, her kayıp yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu doğada bir kıyı şeridi kayboluyorsa yeni sulak alanlar açılıyor. Yeni sulak alanlar açılıyorsa yeni ekosistem oluşuyor.

Yeni ekosistemde korursak güvenliği yeni türler, yeni misafirler göreceğiz. Eski misafirlerimiz de burayı hemen terk etmezler. Bizim önemli olan buraları korumak. Medeni toplum birbirinin şerrinden emin olduğu toplumdur. Tabiat hep birlikte yaşamak ile güzel" diye konuştu.