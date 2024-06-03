Sıvı Tutulması (Ödem): Yürüyüş sırasında vücudun alt kısımlarında kan dolaşımının artması, sıvının eller dahil vücudun üst kısımlarına birikmesine neden olabilir. Bu da ellerde şişmeye yol açar.

Kasılma ve Gerginlik: Yürüyüş sırasında eller kasılabilir ve gergin hale gelebilir. Bu da ellerde şişme etkisi yaratabilir.

Sıcaklık Artışı: Yürüyüş esnasında vücut ısısının yükselmesi ve kan dolaşımının artması, ellerde şişmeye neden olabilir.

Uzun Mesafe Yürüme: Özellikle uzun mesafeli yürüyüşlerde, vücudun alt kısımlarında biriken sıvı, eller de dahil olmak üzere üst kısımlara doğru hareket edebilir.

Yaş ve Sağlık Durumu: Yaşlılık, hamilelik, kalp veya böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları da ellerin şişmesine yol açabilir.

Ellerdeki şişme genellikle geçicidir ve yürüyüş sonrasında azalıp kaybolur. Ancak şişme şiddetli veya uzun sürerse, doktorunuza danışmanız önerilir.