SİİRT’TE EĞİTİME KAR ENGELİ; 99 KÖY YOLU KAPANDI

Siirt’te etkili olan kar yağışıyla 4 ilçenin tamamında, merkez ve 2 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yağışla 99 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Siirt’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçelerden Pervari'de 21, Şirvan'da 53 ve Eruh’ta 25 olmak üzere toplam 99 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Vali Kemal Kızılkaya yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Eruh, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinin tamamında, Siirt il merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kızılkaya, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesi devam etmektedir. Yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerimizin tamamındaki okullarımızda, Siirt Merkez, Kurtalan ve Tillo ilçelerimizde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelmekte olan öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21.02.2025 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı aldık.

Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde yedi yirmi dört 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu yağışların memleketimiz için rahmet, bereket ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AFYONKARAHİSAR'IN 1 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Emirdağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan annelerin de izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

VAN'DA 560 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Van'da kar yağışı nedeniyle 560 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 2 gün önce yüksek kesimlerde başlayan kar, dün akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 36 santimetreye ulaştı.

Kardan dolayı 263 mahalle ve 297 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar ile birlikte etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediye ekipleri kent merkezinde de çalışma yaptı. Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde kar temizliğine belediye işçileri de kaldırımlardaki kar kütlelerini temizleyerek destek veriyor. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip, kent dışına taşınıyor.