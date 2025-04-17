80 firmanın katılım sağladığı Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarında birbirinden farklı son teknolojik ürünler de yerini aldı.

30 yıldır tarım sektöründe hizmet veren Vanlı firma ‘Araz Tarım’, yurt dışından getirdikleri buğday ve ot biçme makineleri, jeneratör ve çapa makinelerini fuarda sergiledi.

Fuarda yer alan firma yetkilisi Ayhan Araz, wanhaber’e konuştu.

“FUARLARIN DÜZENLENMESİ, VAN ADINA MUTLULUK VERİYOR”

30 yıldır tarım makineleri sektöründe Vanlılara hizmet verdiğini belirten Araz, “Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın düzenlenmesi mutluluk veriyor. Farklı alanlarda fuarların düzenlenmesi hem esnaf için hem de çiftçiler için avantaj sunuyor.” dedi.

“ÜRÜNLER YURT DIŞINDAN GETİRİLİYOR”

Yurt dışından (İtalya) getirdiği ürünleri Türkiye’de sadece kendilerinin sattığını belirten Araz, “Tarım ürünlerinden ot biçme, buğday biçme makineleri, bununla beraber çapa makinesi, su motorları ve jeneratör gibi makinelerin satışını gerçekleştiriyoruz.” sözlerine yer verdi.

“MAKİNELER YÜZDE 10-15 İNDİRİMLE SATILIYOR”

Beklenilenin üzerinde yoğun talebin olduğunu aktaran Araz, sözlerinin devamında; “5 gün boyunca açık olacak olan Van, Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na özel indirimlerle satış gerçekleştiriyoruz. Mevcut piyasaya göre tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize, yüzde 10 ile 15 oranında indirim sağlıyoruz. Ürünlerimiz özel sipariş üzerine yurt dışı firması tarafından gönderiliyor. Fuar esnaf için çok önemlidir. Bu fuarın 5 gün sürmesi bizler açısından çok olumlu. Yoğun katılım var. Makinelerimizi soran, sipariş veren çok kişi oluyor. İnşallah hem çiftçilerimize hem de esnafımıza hayırlı olur.” diye konuştu.