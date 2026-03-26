Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek.

ABD, İran ve İsrail arasında devam eden saldırılar, Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle yükseliyor.

Bu kapsamda da motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam gelmişti.

Dün ise indirim uygulandı.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Benzinde 58 kuruş, motorinde ise 3,7 TL indirim gerçekleşti.

Böylelikle yaşanan zam sonrası 80 TL'yi bulan motorinin litre fiyatı dün 76 TL civarına düştü.

BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor.

MOTORİN NE KADARA GERİLEYECEK

Motorin fiyatları yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da litresi 68,54 liraya, Ankara'da 69,68 liraya, İzmir'de ise 69,95 liraya gerileyecek.

Doğu illerinde 71,40 lira seviyelerinden satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.