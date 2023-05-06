Türkiye 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala heyecanlar artmaya devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandık başında..

Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, yurt dışında oy kullanan vatandaşların sayısını açıkladı.

1 milyon 350 bin kişi oy kullandı

Buna göre oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 350 bin kişiye ulaştı.

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün.

Ensonhaber