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Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, talihsiz bir kaza geçirdi.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etti.

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Ali Sabancı'nın ardından eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum'dan kalkan babasının özel uçağıyla İstanbul'a getirildi.

İkilinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Yunanistan medyası ise kazadan sonraki detayları yazdı.

İlk müdahale Yunanistan'da yapıldı

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ilk olarak Leros Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

"Adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik"

Perşembe gecesi yaşanan anları, hastane başhekimi Nikos Charalambis, iefimerida.gr haber sitesine anlatarak, şunları söyledi:

Saat 21.30 sıralarında Lipsi’de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Liman Başkanlığı’ndan bilgi aldım. Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir adam getirdiler. Kadın ilk bakışta daha ağır yaralı görünüyordu.

Ancak gerekli tetkikler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda yaralar bulunan adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Kayalara çarpması nedeniyle teknenin direksiyonuna çarpmış gibi görünüyor.

"Ameliyat 7 saat sürdü"

Ameliyata saat 22.30’da başladılar ve sabah 5.30’da bitirdiler. 7 saatlik bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ara hastaneye Türkiye’den doktorlar da geldi ama protokol gereği yardım etmelerine izin veremedik.

Türk doktorlar bunu fark etti ve herhangi bir sorun yaratmadı. 54 yaşındaki Ali Sabancı, sabah saatlerinde tedavi için Türkiye’ye götürüldü. Eşine de aynı prosedür uygulandı."

Ensonhaber

