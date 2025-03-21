Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı. Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Yüksekova-Van kara yoluna inen dağ keçileri, karlı dağda ilerlerken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"Bunlar bölgemizin güzellikleri"

Buraya kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirten Melik Bilici isimli vatandaş, "Van-Yüksekova karayoluna sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledim. İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin. Oldukça hassas davranalım" İfadelerini kullandı.