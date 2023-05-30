YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı.

Yener, kesin sonuçlara ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener "Kesin sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.85 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRF 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Süperhaber