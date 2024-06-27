Son dönemde yapay zekâ teknolojilerinin gelişimiyle birlikte telif hakları konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Birçok içerik üreticisi ve platform, kendi eserlerinin yapay zekâ eğitiminde kullanıldığını iddia ederken, platformlar bu iddiaları reddediyor.

YouTube ise yapay zekâ araçlarını geliştirmek için telifli müzik eserlerini kullanma yolunu seçti. Sony Music Entertainment, Universal Music ve Warner Bros gibi büyük müzik şirketleriyle yapılan anlaşmalarla, sanatçıların dijital kopyalarını oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede YouTube'un, tek seferlik büyük ödemeler yaparak telifleri satın alacağı ve bu eserleri yapay zekâ eğitiminde kullanacağı bildiriliyor.

Son günlerde Amerika Kayıt Endüstrisi Derneği (RIAA), yapay zekâ müzik üretme araçları Suno ve Udio'ya dava açarak telif ihlallerini gündeme getirmişti. Bu dava, Sony, Warner ve Universal gibi büyük şirketleri de kapsayan önemli bir hukuki süreci işaret ediyor. RIAA, her bir telif ihlali için 150 bin dolar tazminat talep etmişti, bu da davanın büyüklüğünü ortaya koyuyor.