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WanHaber - ÖZEL

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı" Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Vatandaşlar tarafından fuara yoğun ilgi gösterilirken, "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı'nda" çeşitli illerden yöresel ürünler yer aldı.

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı'nın kapsamını; coğrafi işaret tescilli ürünlerin yanı sıra, yemekler, bakliyat, hububat, baharat, yağ, et ürünleri, unlu mamuller, çikolata, şekerleme gibi ürün grupları oluşturdu.

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı açılışına; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 27. Dönem Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Erzincan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akar, Sivas Ticaret Borsası Başkan Vekili Mikail Kurt, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özdemir, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, VANTSO yöneticileri, Meclis, Komite ve Disiplin Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı’na; Neclan Karakaş, Öner Çulfaz ve Sahrap Soysal gibi Ünlü isimlerde katıldı.

YEMEK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı’nda yemek yarışması düzenlendi. Ayran aşı, inci kefali ve pilavla yarışmaya katılan yarışmacılara ödüller verildi. Yarışmanın jüri üyeliğini ise ünlü isimler yaptı.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Bu yıl 1.sini düzenlediğimiz Van Mutfak ve Gurme Fuarı’na çok kıymetli oda ve borsalarımızın, kamu kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, Ülkemizin birçok şehrinden katılan firmaların, kentimizdeki tüm dinamiklerin ve tabi ki halkımızın destek ve katılımları bizleri onurlandırmıştır. Bu vesile ile Odamız tarafından düzenlenen Van Mutfak ve Gurme Fuarı’nın kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

VALİ BALCI: FUARDA EMEĞİ OLANLARI KUTLUYORUM

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarın'da konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Böyle bir fuarın açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız başta olmak üzere, iş adamlarımızı, ticaret odamızın yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Ayrıca uzaktan gelen, Sivas, Erzurum, Erzincan, Söke, Bodrum, Yüksekova, Diyarbakır sanayi odalarına, Borsaların değerli başkanlarına, üyelerine hoş geldiniz diyorum. Van'da sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tekrardan bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, katkı sağlayan, destekleyen bütün kurumlarımızı, bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Fuarın, memleketimize, Van’ımıza, Van'ın iş dünyasına, ticaretine, sanayisine, katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açılış ve konuşmaların ardından Van Valisi Balcı ve fuara katılım sağlayan yöneticiler, tek tek stantları gezerek katılımcılara kolaylıklar diledi.

Bir birinden lezzetli ve coğrafi ürünlerin sergilendiği "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı" 17 Eylül akşamına kadar misafirlerini ağırlayacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci