Sirmo, suh, mendi, heliz, yabani nane, yabani kekik ve bazı aromatik çiçek türlerinin de içinde yer aldığı bin bir emekle hazırlanan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi meşhur Van Otlu Peyniri için sezon açılmış olsa da ilginin az olduğu belirtiliyor.

Tarihi Van Peynirciler Çarşısında 40 yıllık esnaf olan peynirci Rüstem Apaydın, fiyatların artışından kaynaklı Van Otlu Peynirine ilginin geçtiğimiz yıllara oranla düştüğünü belirtti.

PEYNİRİN KİLO FİYATI NE KADAR?

Peynirci esnafı Rüstem Apaydın, “Van Otlu Peyniri için iki sezon var. Biri kışlık diğeri de yazlık sezon; eski otlu peynir dediğimiz peynirler geçtiğimiz sene Temmuz ayında toprağın altına gömülür ve Ocak ayında çıkarılır. Haziran ayına kadar satışı ve tüketimi yapılır. Bu eski dediğimiz otlu peynirin fiyatı ortalama 300 lira civarında seyrediyor. Yeni dediğimiz taze peynir ise Mayıs ayının ortalarına doğru çıkarılmaya başlanır. Fakat bu sene malumunuz Van’da yağışlar boldu ve dolayısıyla havalar geçtiğimiz senelere göre daha serin geçti. Yağışlardan kaynaklı olarak hayvanlar yüksek dağ kesimlerinde çok otlatılamadığından dolayı süt verimliliği azalmıştı, bu da taze peynirin fiyatının artmasına neden oldu. Şu an taze dediğimiz otlu peynirde koyun sütüyle yapılan peynirin kilosu ortalama 200 lira civarında seyrederken, inek sütüyle yapılan peynirin kilosu ise 150 lira civarlarında satılıyor.” diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR!

Fiyatların düşmesini beklediklerini belirten Rüstem Apaydın, “Tabii yağışların bol olmasıyla beraber şu an yeşillik ve dolayısıyla otlama alanları da fazla oldu, havalar da ısındı. Peynirci esnafı olarak bundan sonra otlatılan hayvanlardan bol verim elde edilecek diye düşünüyoruz. Bu durum da umuyoruz ki peynir fiyatlarını düşürecek. Tahminimize göre ilerleyen zamanlarda taze otlu peynirin fiyatı düşecek ve böylece vatandaşlar daha uygun fiyata peynir alabilecek. Fiyatlar düşmese dahi bu seviyelerde sabit kalacak diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.