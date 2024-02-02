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Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde, önünde ilerleyen tıra'a çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Şoför ile bazı yolcular, ön tarafı ağır hasar alan otobüste sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada 19 kişi yaralanırken sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik tek yönlü sağlanıyor.