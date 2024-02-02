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Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın uzay macerası bitiyor..

İki haftalık görevi süresince Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Gezeravcı ve ekibinin istasyondan ayrılacağı saat belli oldu.

İstasyondan ayrılma saatleri açıklandı

Axiom Space şirketi tarafından yapılan paylaşımda, ekibin Türkiye saati ile 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.

Alper Gezeravcı, istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Okyanusa inecek

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek.

Kapsülün Florida'nın eyaleti olan Orlando'nun açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.