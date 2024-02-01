13 Ocak 2024 tarihinde U19 Bölgesel Gelişim Ligi Van Spor FK, Adıyaman FK arasında oynanan maç sonrası Van Spor FK'ya ceza yağdı.
Van Spor FK'nin belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı madde 22-g uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ve Futbol Disiplin Talimatı madde 47/3 uyarınca mevcut puanlardan -3 puan silinmesine karar verildi.
Verilen kararlar sonrası Van Spor FK'nin 6 puanı silindi.
İşte Van Spor FK hakkında verilen kararlar:
Adıyaman Futbol Kulübü AŞ itirazı hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, itirazın kabulüne,
Vefa Group Van Spor FK hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyleFutbol Müsabaka Talimatı madde 22-g uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ve Futbol Disiplin Talimatı madde 47/3 uyarınca mevcut puanlarından -3- puan silinmesine,
Abdullah Taş (Vefa Group Van Spor FK Fut.) hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, belgelerin haksız kullanımı eylemine iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunmadığından hakkında ceza tayinine yer olmadığına,
İshak Aşkan (Vefa Group Van Spor FK Fut.) hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 47/1-a uyarınca takdiren 12 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, infazın 31.01.2024 tarihinden itibaren başlatılmasına
İrfan Gencer (Vefa Group Van Spor FK Fut.) hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, belgelerin haksız kullanımı eylemine iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunmadığından hakkında ceza tayinine yer olmadığına,
Diyar Turunç (Vefa Group Van Spor FK Fut.) hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 47/1-a uyarınca takdiren 12 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, infazın 31.01.2024 tarihinden itibaren başlatılmasına,
Fahri Baştürk (Vefa Group Van Spor FK Ant.) hakkında, 13.01.2024 tarihinde oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Vefa Group Van Spor FK – Adıyaman Futbol Kulübü AŞmüsabakasında, belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 47/1-c uyarınca takdiren 16 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı uygulanmasına, infazın 31.01.2024 tarihinden itibaren başlatılmasına, AFDK taradından karar verildi.Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş