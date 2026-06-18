Kaza, Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada İlyas Çavunt ve Sabri Ova olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orhan Onğan da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Nazmi Bala ile kamyon sürücüsü Şabaz Bor'un ise Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.