Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Özel

Van Büyükşehir Belediyesi, 4-11 Ağustos tarihleri arasında 5. Van Denizi Bisiklet Festivalini düzenleyecek. Festivale Van ve diğer illerden çok sayıda bisikletli katılacak.

Festival kapsamında 430 kilometrelik yol pedallanacak. Söz konusu festival ile Van Gölü Havzasının değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirliliğinin önüne geçilmesi ve Van Gölü’nün dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi himayesindeki festival, Van Gölü Aktivistleri Derneği koordinesinde düzenlenecek. Bisiklet festivali için İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye belediyeleri de katkı sunuyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Nemrut Jeopark da festival için işbirliği yapıyor.

8 GÜN SÜRECEK

4 Ağustos tarihinde başlayacak olan festival, 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Tam 8 gün sürecek olan festivalde, bisikletli gruplar ara noktalarda kamp kuracak. Van Gölü’nün güzelliklerine tanıklık edecek olan bisikletliler, bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirecek.

Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı’nda yapılacak olan çadırlı kampla başlayacak olan festivalde Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye, Tuşba rotası izlenecek.

Festivale il içinden ve il dışından çok sayıda bisikletlinin katılması bekleniyor.

“YOLA ÇIKTILAR GELİYORLAR”

Bu arada, bisiklet festivaline katılmak üzere bir çok ilden bisikletlilerin Van’a doğru yola çıktığı belirtildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “5. Van Denizi Bisiklet Festivali’ne katılmak üzere, ülkemizin her tarafından sporcular Van’a doğru yola çıktı. 4-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında Van Gölü çevresinde, eşsiz Van Gölü mavisi eşliğinde Van Gölü Havzası’nın güzelliklerine şahitlik edeceğiz” denildi.

Umut Tarhan