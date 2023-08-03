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Rize eski Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ın kurucusu olduğu Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı (MİKAV) tarafından 2013 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaptırılan Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu Örgün Eğitim İle Birlikte Hafızlık Eğitimi Proje Okulu birinci hafızlık icazet merasimi, okulun karşısında bulunan Hacı Fatıma Kahraman Camii’inde yapıldı. İlk hafızlarını veren okulun icazet merasimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, ülkemizdeki hafızlarında sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. Diyanet görevlileri, İlahiyat Hocaları ve Din Hocalarının hafızlardan oluşmasını istediklerini ifade eden Ali Erbaş, din kültürü öğretmenlerine de tepki gösterdi.

Erbaş, konuşmasında şunları söyledi:

"Çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım"

Buralara kolay gelinmedi. Ben ilahiyat fakültesi hocalığı yaptım. Sınıflarımıza 5-10 hafız olurdu. 2000’lerden sonra hafız kalmamıştı sınıflarımıza. 60 kadar öğretmenimiz vardı 20 tane öğrenci veriyordu YÖK. Şimdi öyle mi? Şimdi 5 bin öğrencisi olan ilahiyat fakülteleri var.

Okullarda seçmeli kuranı kerim dersleri var. 13 sene önce sizlere bile sorarlardı ülkemizde okullarda seçmeli Kuranı kerim dersi düşülüyormuş diye sorsalardı ‘Olmaz böyle bir şey’ derdik ama olduk. Önümüzdeki haftalarda seçmeli dersler ile ilgili tercihler başlayacak. Bu kadar büyük emeklerle elde edilen haklarımızı kullanmamız lazım. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi yönlendirmemiz lazım.

"Salavat getiremeyen gençlerin vebali kimin üzerine"

Bu bir fırsattır. Ülkemizde örgün eğitim ile din eğitimi alanların yüzde 15’in altındadır hep. Diğer yüzde 85 nerede öğrenecek dinini? Eğer isterse bir okulda bütün öğrenciler Kuranı kerim dersini seçebilirler. Bu imkan var. Okul müdürlerinin bu imkanı değerlendirmesi gerekiyor.

Allah’ın kitabını öğrenmeleri için teşvik edin. Rehberlik yapın. Bundan siz de kazançlı olacaksınız. Bazı okullarda yüzde 10’larda öğrencin seçiyor. Bu o okul müdürü için üzülünülecek bir hadisedir. Diğer yüzde 90 öğrenci neden seçmez. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine sesleniyorum. Devlerimizin marifeti ile 9 yıl alınması sağlanıyor.

Aziz kardeşlerim 9 yılda imamlık yapacak derece bilgi alınması mümkün. Sokak röportajlarında bir mikrofonu uzattığına salavat getirmeyen gencin vebali kimin üzerine. 9 yıl boyunca bu çocuklarımıza ne öğretiyor Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri? Bunun vebali hepimize zarar verir. Bu fırsatları iyi değerlendirelim. Camilerde yaz kurslarımız devam ediyor.

ENSONHABER