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Bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının, normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin şikayetler arttı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), yapılan bir açıklama ile bu konuda uygulama bütünlüğünün sağlanması amaçlandı.

Kurum, açıklamayı "Yükseköğretim Kurulundan vakıf yükseköğretim kurumlarına “ders ücreti uyarısı" başlığı ile verdi.

YÖK, normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrencilerden, eğitim-öğretim ücreti için yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret alınabileceğini belirtti.

Buna göre vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim süresini uzatan öğrencilerden, yıllık ücret değil tekrar gerektiren ders ya da dönem başına ücret alınacak.

Bu ücret de normal eğitim dönemi ücretinden yüksek olamayacak.

Karar, denetlenecek

Açıklamada ayrıca, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.

"Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmayacak"

Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan bir açıklama yapılarak, şunlar kaydedildi:

Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı.

"Yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödenecek"

Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir.

Ensonhaber