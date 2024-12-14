Yeni yılı evlerinde karşılamaya hazırlananların alışveriş listelerinin en başında kuruyemiş bulunuyor.

Bu nedenle yılbaşı öncesinde kuruyemiş sektörü de hazırlıklarını tamamlarken, fındıktan fıstığa, çekirdekten leblebiye pek çok ürün raflardaki yerini çoktan aldı.

Fiyatlar, her yerde kuruyemişin türüne, gramajına ve kalitesine göre farklılık gösteriyor.

100 ÇEŞİT ÜRÜN SATIŞTA

Aralarında lokum, draje, kuru meyve, kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler ile sağlıklı atıştırmalıkların bulunduğu yaklaşık 1000 çeşit ürün satışa sunulurken, "lüks", "süper lüks", "ekstra özel" gibi adlarla hazırlanan yılbaşı paketleri de müşterilerini bekliyor.

YILLIK CİRONUN YÜZDE 20'Sİ ARALIK SATIŞLARINDAN

Sektörde faaliyet gösteren Abdullah Tunç, yılbaşı dolasıyla bu ay satışların arttığına dikkati çekerek, şu ifadede bulundu:

Bu ay kuruyemiş satışlarımızın ciromuzun yüzde 20'sini oluşturacağını tahmin ediyoruz.

KARIŞIK KURUYEMİŞ VE KABAK TERCİH EDİLİYOR

En fazla karışık kuruyemiş ile kabak çekirdeğinin talep gördüğünü anlatan Tunç, kuruyemişin yanı sıra lokum, çikolata ve draje gibi ürünlerde satışların arttığını söyledi.