Tahmini Okuma Süresi: dakika

14-23 Ağustos tarihleri arasında Van’da yüksek standartlara sahip gençlik çalışmaları yürüterek toplum yararına faaliyetler yürüten Yeşilay, madde bağımlılığı ile mücadele ve farkındalığı arttırmayı amaçlayan geziler düzenlemeye devam ediyor.

‘Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa’ projesi kapsamında Van YYÜ’yü ziyaret eden Yeşilay Van Şubesi, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından makamda ağırlandılar. Van YYÜ Senato odasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Şevli, proje kapsamında yurt dışından gelen gençlerle ve Türkiye Yeşilay Van Şubesi üyeleri ile bir süre sohbet edip Yeşilay’ın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kamu yararına kurulan toplulukların, büyüme ve faaliyet alanını genişletme süreçlerinde resmi kurumların desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa projesi kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden Yeşilay üyelerine teşekkür ediyorum.

Bilinçli bir bireyin en temel gayelerinden birisi sağlıklı yaşamak olmalıdır. Bu konuda Yeşilay gibi insan yaşamına, sağlığına dikkat çeken projeleri çok anlamlı buluyoruz. Bizler de böyle anlamlı projelerin bir parçası olmaktan mutluluk duymaktayız” dedi.

‘Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa’ projesi, Erasmus+KA153 Gençlik Çalışanları Hareketliliği programı kapsamında Türkiye ve Ürdün’den 18-30 yaş aralığında 20 gencin katılımı ile gerçekleşiyor. Projede, Yeşilay faaliyetlerinin tanıtımının yanı sıra bağımlılıklar hakkında bilinçlendirici etkinlikler, sağlıklı yaşam konulu atölye çalışmaları ve kültürlerarası diyaloğu arttırıcı faaliyetler yürütülmektedir. Gezi programı, çekilen fotoğrafların ardından son buldu.

Van bölge gazetesi