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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, bugünkü Star Gazetesi’ndeki köşesinde milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerindeki son duruma ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Yazısında memurların taleplerini ve hükümetin tekliflerini özetleyen Kurt, “Tahmini enflasyon dikkate alındığında Ocak 2024'te yapılacak toplam zammın %45'in biraz daha üzerinde olacağını düşünüyorum. Burada özellikle enflasyon kaybının telafi edildiğini de belirtmek isterim” tespitinde bulundu.

Öte yandan yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmadığına dikkat çeken Resul Kurt, “Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte, belirli şartlara göre disiplin affı çalışması yapılacak” dedi.

İşte Resul Kurt’un o yazısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın uzlaşmacı yaklaşımı ile bir çok başlıkta uzlaşma sağlanacağına inanıyorum.

* 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2023'te başlamıştı. Bugüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sendikaların tekliflerinin tasnifleri yapılmış, sosyal diyalog içerisinde kamu görevlilerinin geneline yönelik ve 11 hizmet kolundaki teklifleri değerlendirilmektedir.

* Tasniflerde geçen dönem toplu sözleşmede elde edilen hakların aynısı, geçen dönemde olmakla birlikte üzerinde değişiklik yapılan teklifler, yeni teklifler ve toplu sözleşmenin kapsamı dışında olan teklifler şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Tasnif sonrası toplamda 967 madde üzerinde görüşmeler sürdürülmektedir.

* MEMUR-SEN, üçer aylık dönemler itibarıyla, 1/1/2024 tarihinden itibaren %25+%10 refah payı, 1/4/2024 tarihinden itibaren %10, 1/7/2024 tarihinden itibaren %15, 1/10/2024 tarihinden itibaren %10;

* 1/1/2025 tarihinden itibaren %15+%10 refah payı, 1/7/2025 tarihinden itibaren %15 olmak üzere toplamda %110 artış teklif etmiştir.

* Merkez Bankasının enflasyon tahminleri 2023 için %58, 2024 için %33 ve 2025 için %15 şeklindedir.

* Kamu İşveren Heyetinin ilk teklifi,

* 2024 ün ilk altı ayı için %14, ikinci altı ay için %9, 2025 ilk altı ayı için %6, ikinci altı ay için %5 şeklindedir.

* 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte yıllık kümülatif artış %54 şeklindedir.

* Kamu İşveren Heyetinin ikinci teklifi,

* 2024 yılının ilk altı ayı için %15, ikinci altı ayı için %10 ve 2025 yılının ilk altı ayı için %6, ikinci altı ayı için %5 olarak belirlenmiştir.

* Bu teklif sonrası, tahminlere göre enflasyon farkı eklendiğinde Ocak 2024'te yapılacak toplam zam %45'i,

* 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte yıllık kümülatif artış %60 aşabilecektir.

* Tahmini enflasyon dikkate alındığında Ocak 2024'te yapılacak toplam zammın %45'in biraz daha üzerinde olacağını düşünüyorum.

Burada özellikle enflasyon kaybının telafi edildiğini de belirtmek isterim.

* Bazı teklifler Kanunla düzenleme yapılması gerekliliği, kurumsal ihtiyaç farklılıkları, mali ve sosyal haklar dışında kalan konular vb. hususlar gözetilerek kapsam dışında bırakılmıştır.

* Hükümet ilk teklifi 14/8/2023 tarihinde vermişti. Ancak kabul edilmediği için ikinci teklifi 17/8/2023 tarihinde verdi. Her iki taraf en son teklifini 22/8/2023 tarihinde sunacak. 22/8/2023 tarihinde müzakereler sonuçlanacak olup uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gidilecek. Umuyorum taraflar arasında anlaşma sağlanır.

Her halükarda en son Ağustos ayının sonunda görüşmeler sonlanacak.

Geçtiğimiz ay sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan en düşük memur maaşının 22.000 TL'nin üzerine çıkartılması ve vaadin kısa sürede gerçekleşmesi de son derece olumlu olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli vaatleri arasında yer alan 1. Dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge uygulanması hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak olması da sevindiricidir.

Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte, belirli şartlara göre disiplin affı çalışması yapılacak.

Kanu kurumlarıyla istişareler yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacak.

Mobbing İzleme Kurullarında sendika temsilcilerinin yer alması hususunda çalışma yapılacak.

Memurlara, yıllık izinleri haricinde Hac İzni verilmesi hususunda çalışma yapılacak. Haber7