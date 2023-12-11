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Türkiye'de gündem ekonomi...

Milyonlar yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesini bekliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirirken Yeniden Refah Partisi'nin asgari ücret beklentisi duyurdu.

Yeniden Refah asgari ücret 23 bin TL olsun dedi

TBMM de basın toplantısı düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 23 bin TL seviyelerinde olması gerektiğini söyledi.

Erbakan Şöyle konuştu:

"2 asgari ücretin en azından yoksulluk seviyesine olması gerektiğini düşünüyoruz.

Yani bu da demek oluyor mi bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek asgari ücret 23 bin seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir evde bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırı altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin."

Asgari ücret 11 bin 402 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.