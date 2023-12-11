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WanHaber / Ramazan Çetin

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri önemli bir konuda eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Suyun giderek önem kazandığı günümüzde, su tasarrufu ve su verimliliği konusunda çiftçilerden, kurum personellerine, esnaftan öğrencilere kadar geniş bir kesime eğitim veriliyor.

Önceki gün Erciş İlçe Tarım Müdürlüğünde personel ve çiftçilere su verimliliği ve tasarrufu hakkında gerekli eğitimi veren teknik personeller, bu kez Çaldıran ilçesinde eğitimlere devam etti.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Çaldıran ilçesinde kurum personellerine, çiftçilere ve Çaldıran Anadolu Lisesindeki öğrencilere su verimliliği ve tasarrufu hakkında eğitim verildi.

Eğitim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi