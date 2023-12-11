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WanHaber / Fatma Öztürk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilerde şu bilgiler de yer aldı;

“Bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.”

Van’ın bazı ilçelerinde yarından itibaren kar etkisini gösterecek. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, merkez ilçelerde ise yağışlar yağmur şeklinde kendini gösterecek.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Van ve çevre illerde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi nedeniyle hem yetkilileri hem de vatandaşları dikkatli olunması yönünde uyardı.

Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 0 / 9 C

13 Aralık Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 1 / 9 C

14 Aralık Perşembe: Pus -7 / 9 C

15 Aralık Cuma: Pus -1 / 13 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 5 / 12 C

Başkale;

12 Aralık Salı: Kar Yağışı -1 / 4 C

13 Aralık Çarşamba: Kar Yağışı 0 / 3 C

14 Aralık Perşembe: Pus -5 / 3 C

15 Aralık Cuma: Pus -7 / 7 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -2 / 7 C

Çaldıran;

12 Aralık Salı: Kar Yağışı -1 / 6 C

13 Aralık Çarşamba: Kar Yağışı -1 / 4 C

14 Aralık Perşembe: Pus -5 / 3 C

15 Aralık Cuma: Pus -6 / 4 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -3 / 6 C

Çatak;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 4 / 9 C

13 Aralık Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 5 / 10 C

14 Aralık Perşembe: Pus 0 / 9 C

15 Aralık Cuma: Pus -5 / 12 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 1 / 12 C

Edremit;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 2 / 10 C

13 Aralık Çarşamba: Yağmurlu 3 / 10 C

14 Aralık Perşembe: Pus 1 / 9 C

15 Aralık Cuma: Pus -1 / 10 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 10 C

Erciş;

12 Aralık Salı: Karla Karışık Yağmurlu 1 / 9 C

13 Aralık Çarşamba: Kar Yağışı 0 / 9 C

14 Aralık Perşembe: Pus -1 / 7 C

15 Aralık Cuma: Pus -2 / 9 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 10 C

Gevaş;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 3 / 9 C

13 Aralık Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 3 / 7 C

14 Aralık Perşembe: Pus 0 / 7 C

15 Aralık Cuma: Pus 0 / 9 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 2 / 11 C

Gürpınar;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 1 / 10 C

13 Aralık Çarşamba: Yağmurlu 2 / 9 C

14 Aralık Perşembe: Pus 1 / 9 C

15 Aralık Cuma: Pus -4 / 12 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -1 / 13 C

İpekyolu;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 2 / 10 C

13 Aralık Çarşamba: Yağmurlu 3 / 10 C

14 Aralık Perşembe: Pus 1 / 9 C

15 Aralık Cuma: Pus -1 / 10 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 11 C

Muradiye;

12 Aralık Salı: Karla Karışık Yağmurlu 2 / 9 C

13 Aralık Çarşamba: Yağmurlu 3 / 8 C

14 Aralık Perşembe: Pus 0 / 6 C

15 Aralık Cuma: Pus -1 / 8 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 10 C

Özalp;

12 Aralık Salı: Kar Yağışı -2 / 8 C

13 Aralık Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 6 C

14 Aralık Perşembe: Pus -2 / 5 C

15 Aralık Cuma: Pus -5 / 9 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -3 / 10 C

Saray;

12 Aralık Salı: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 7 C

13 Aralık Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 1 / 6 C

14 Aralık Perşembe: Pus 0 / 5 C

15 Aralık Cuma: Pus -2 / 8 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu -1 / 10 C

Tuşba;

12 Aralık Salı: Yağmurlu 2 / 10 C

13 Aralık Çarşamba: Yağmurlu 3 / 10 C

14 Aralık Perşembe: Pus 1 / 9 C

15 Aralık Cuma: Pus -1 / 10 C

16 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 0 / 10 C