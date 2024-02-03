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Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı...

Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlere yönelik ittifak kararını duyurdu.

Erbakan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'yla beraber hareket etmeyeceklerini açıkladı.

Erbakan Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını kaydetti.

"Milletimiz ittifak yapmak istemiyor"

Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır hatta tam tersine mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır. Milletimiz bu seçimlerde partimizin ittifak yapmasını istemiyor." dedi.