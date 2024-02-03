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Van’da Öz Haberci ve Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, uzun yıllardır diyabet tedavisi görüyordu.

Aynı zamanda kalp rahatsızlığı olan Gazeteci Çurku, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

Burada sağlık durumu düzelmeye başlayan ve taburcu olan Çurku, dün gece annesinin evindeyken yeniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kentte 33 yıldır mesleğini sürdüren Çurku’nun ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Çurku’nun cenazesi İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedildi. Taziyeler, Şerefiye Camii’nin yanındaki taziye evinde kabul ediliyor.