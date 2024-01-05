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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikten sonra yeni yılla birlikte belirlenen yeni vergi oranları akaryakıtta fiyatları etkiledi.

Bu kapsamda küresel etkiler ve vergilerle birlikte zamlar pompaya art arda geldi.

Yeni yılla vergi oranları pompaya yansıdı

Yılın son enflasyon verileriyle birlikte yüzde 25,6 oranında artan ÖTV kurşunsuz 95 oktan benzinde 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG’de 5,77 liradan 7,25 liraya yükselişlere neden oldu.

Bu oranlarla birlikte benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

Motorine 41 kuruş indirim

Art arda gelen zamlardan sonra 2024'ün ilk indirimi de geldi.

Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 Ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.