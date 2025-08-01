Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organ ve doku bağışı sürecinde önemli değişiklik yapıldı.

29 Mayıs 1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 14. maddesinde yapılan düzenlemeyle vatandaşlar artık organ bağışına ilişkin iradelerini e-Devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulamasıyla beyan edebilecek.

Bu beyanlar Sağlık Bakanlığının merkezi kayıt sistemine alınarak resmi hale getirilecek.

Yeni düzenlemeyle kişinin sağlığında yaptığı organ bağışı beyanına ailesi itiraz edemeyecek, kişinin sağlığındaki beyanı kabul edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu, yeni düzenlemenin hem tıbbi etik hem de kişisel haklar açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce kişinin bağış iradesi olsa bile ailesinin rızasının arandığını, bunun da çoğu zaman bağışın gerçekleşmemesine neden olduğunu anlatan Koyuncu, "Artık bireyin kararı esas alınacak. Bu durum bekleme listesindeki hastalar için yaşamsal bir fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Özellikle böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarla mücadele eden hastaların çoğunun hayatını diyalizle sürdürdüğünü ancak bir kısmı için tek kalıcı çözümün organ nakli olduğunu anımsatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Organ bağışına ilişkin yapılan beyanlar, sadece bağışçının belirlediği kişilere iletilecek ve beyin ölümü gerçekleşmeden önce bu bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Böylece hem kişisel verilerin korunması hem de etik sınırlar içinde hareket edilmesi sağlanmış olacak. Sağlığında herhangi bir beyan yapmayan kişilerin organları ise ölüm anında sırayla eşi, çocukları, anne, babası, kardeşleri veya yanında bulunan bir yakının rızasıyla bağışlanabilecek. Ülkemizde her yıl binlerce insan organ nakli beklerken yaşamını yitiriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok nakil beklenen organ böbrek. Bir kişinin organları, birden fazla insana hayat verebilir. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sayının artmasını umut ediyoruz."

Koyuncu, vatandaşları e-Devlet üzerinden bağışçı olmaya davet etti.