Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki akşam kamuoyuna duyurulan yeni kabine üyeleri, bakan olacaklarını bu kez son dakikada değil, daha evvelden öğrendiler. Önceki uygulamalarda, bazı bakanlar bakan olduklarını, son dakikada veya kabine açıklandığı anda televizyon ekranlarından duyuyordu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine konusundaki istişarelerini perşembe günü tamamladı ve listeye son şeklini verdi.

Kabineye girecek isimler de bu aşamadan sonra bilgilendirilmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabineye gireceği konusunda diğer tüm bakanlardan önce haberdar edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, perşembe günü akşam saatlerinde bilgilendirildi.

Diğer bakanların büyük bölümüne ise cuma günü öğlenden itibaren haber verildi. Cuma akşam saatlerinde bazı bakanlar Külliye'ye davet edilerek, bilgi verildi ve Cumhurbaşkanı açıklayana kadar, bakan olduklarının kimseyle paylaşılmaması istendi. İl dışında bulunan isimler de Ankara'ya davet edildi.

Önceki uygulamalarda bazı isimler, bakan olduklarını kabine açıklanmadan çok kısa bir süre önce öğrenirdi. Geçmiş uygulamalarda, bakan olduklarını televizyon ekranlarından duyan örnekler de olmuştu.

BAKANLAR BU HAFTA YEMİN EDECEK

Yeni atanan bakanların, 7 Haziran Çarşamba günü TBMM'de yemin etmeleri bekleniyor. Milletvekili seçilen eski bakanlar ise, yeni kabine açıklanmadığı için cuma günü yapılan törende yemin etmemişlerdi. Eski bakanlar bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecekler.

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