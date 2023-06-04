Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı oldu. MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı görevleri boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu makamlara atama yapması bekleniyor.

Kabine atamasının ardından MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı görevleri boşaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu makamlara atama yapması bekleniyor.